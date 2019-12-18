РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Новогодняя выставка «Дед Мороз спешит на Елку» открылась в усадьбе «Ивановское» Подольска, на ней можно посмотреть коллекционные тематические игрушки, лоскутные картины и ростовые куклы, сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

«Завораживающе красочная выставка «Дед Мороз спешит на Елку» московского коллекционера Александра Михайлова приурочена к традиционным русским праздникам – Новому Году и Рождеству Христову. Выставка знакомит с уникальными и разнообразными по своей палитре новогодними деревянными игрушками XX века. Экспозиция открылась 18 декабря и продлится до 15 февраля», – говорится в сообщении.

В ярких витринах гостей ожидает встреча с Дедом Морозом, который спешит к детям на разных видах транспорта – поездах, автомобилях, санях, а в дороге его сопровождают Снегурочки и Снеговики. В Рождественской части выставки представлены вертепы, рождественские карусели, щелкунчики, ангелы и музыкальные шкатулки.

В основе коллекционной выставки – деревянные игрушки с городецкой росписью. Большинство представленных на выставке игрушек ранее не выставлялись.

Выставку игрушек дополняют лоскутные картины и ростовые куклы современного московского мастера Ирины Гусевой. На выставке «Дед Мороз спешит на елку» представлены ее работы, посвященные зимней тематике: утопающая в снегу деревня, серебристый снегопад, окутанный метелью величественный храм, персонажи русских сказок и другие.

Основу многочисленной коллекции Михайлова составляют советские и российские деревянные игрушки фабричного и кустарного производства, среди них – токарная, столярная и резная игрушка, в основном окрашенная или расписная. На сегодняшний день коллекцию пополнили несколько сотен деревянных игрушек из Украины, Германии, Чехии, Японии, Китая и других стран.

Александром Вадимовичем собраны работы из традиционных регионов русского деревянного промысла – Московской области (Сергиев Посад, Богородское), Нижегородской области (Городецкая, Федосеевская, Полхов-Майданская, Семеновская, Новинская, Ермиловская), Владимирской области (Гороховец), Архангельской и Вологодской области, Костромы.

Одно из направлений коллекционирования – расписные музыкальные инструменты, игрушечные и настоящие.