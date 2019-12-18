РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Дополнительные офисы «МосОблЕИРЦ» могут открыть в трех точках Люберец до конца текущего года, сообщила заместитель руководителя информационно-расчетного центра в городском округе Татьяна Ефременко.

В среду глава городского округа Владимир Ружицкий провел встречу с жителями. Житель жилого комплекса «Малое Павлино» попросил открыть поближе к ЖК офисы «МосОблЕИРЦ».

«Постараемся в этом году (в 2019 году - ред.) с помещениями в деревне Марусино, поселках Малаховка и Томилино. Мы понимаем, что жителям ездить в наши отдаленные офисы неудобно. Открытие новых – задача приоритетная», – сказала Ефременко.

Она добавила, что в личном кабинете на сайте «МосОблЕИРЦ» можно получать счета, оплачивать их без комиссии и задавать вопросы.