РИАМО - 18 дек. На территории Московской области из-за сильного порывистого ветра автолюбителям рекомендовали парковать машины подальше от деревьев и шатких конструкций, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 22-25 метров в секунду. Предупреждение действует с 00:00 до 21:00 19 декабря. Также 20 декабря в регионе ожидается порывистый ветер. «Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Пешеходам необходимо быть особо бдительными и не стоять под линиями электропередачи и рекламными конструкциями», – говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра России, также в эти дни в Московской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.