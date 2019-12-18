РИАМО - 18 дек. «Мама-киборг» Маргарита Грачева поучаствовала в рейде против парковки здоровых людей на местах для инвалидов, соответствующий ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

По действующим нормам, около социальных и торговых объектов в России для инвалидов должно быть оборудовано не менее 10% от общего количества парковочных мест. Данные места обозначаются специальным знаком и разметкой.

Вместе с активистом ныне ликвидированного движения «СтопХам» Кириллом Буниным Маргарита Грачева, которая является инвалидом первой группы, проверила парковку одного из гипермаркетов. По словам Риты, среди водителей они встретили равнодушие и хамство, хотя после разговора многие нарушители соглашались переставить свои машины.

Согласно видео, одна из словесных перепалок произошла с многодетной семьей, которая припарковалась на месте для инвалидов, чтобы разобрать коляску. Своими впечатлениями от общения с этой семьей Рита поделилась в соцсети «ВКонтакте».

«Мы очень тактично общались с людьми и пытались найти компромисс. В данном случае семья сразу начала ругаться и материться (при детях). <…> И мы не препятствовали, чтобы сначала выгрузили коляску, а затем перепарковались. Но люди не захотели это делать и перешли на оскорбления», – написала Грачева.

Она также пояснила, почему самое близкое ко входу в ТЦ или учреждение место гораздо нужнее для инвалида, чем для семьи с ребенком. Так, например, если пойдет дождь, то бионический протез у инвалида сломается, тогда как коляску можно укрыть чехлом, а ребенка одеть по погоде. Еще сложнее добраться до входа инвалидам на колясках или с протезом ноги.

Грачева рассказала, что постоянно сталкивается с тем, что все «инвалидные» места заняты здоровыми людьми, и призвала всех соблюдать правила парковки и уважать друг друга.

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