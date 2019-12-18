РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Житель Люберец пожаловался главе городского округа Владимиру Ружицкому на отсуствие освещения в деревне Марусино, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий встретился с жителями округа в гимназии №44.

«В деревне Марусино нет освещения, в частности, возле травмпункта. Почему не решают проблему?», – сказал житель.

Ружицкий поручил решить данную проблему своим заместителям, они посетят деревню Марусино и примут решение.