Пятачок сидел на земле и гадал на ромашке, выясняя — любит, не любит, плюнет или поцелует. Оказалось, что плюнет, и он теперь старался вспомнить, на кого он загадал <...>

Держись, старина! Осталось всего ничего! Просто забудь, что у тебя есть спина, и станет легче.

Чтобы быть в расцвете сил в Новом году, нужно следить за здоровьем. А как будет у вас с самочувствием – узнайте из книги...

Наката тихо проработал в мастерской тридцать семь лет, ни на день не уходил в отпуск, так что на его счете в местном почтовом отделении накопились кое-какие деньги.

Но ни в коем случае не позволяйте подчиненным пересаживать «своих обезьян» на ваши плечи. Иначе есть риск превратиться из наставника в исполнителя.

Работа – то место, где многие проводят большую часть жизни. О том, как преуспеть в карьере в новом году, расскажет…

Вырученная сумма за участок должна была гарантировать им спокойную старость и, кроме того, послужить приданным для их младшей дочери.

Когда человек с деньгами встречает человека с опытом, человек с опытом получает деньги, а человек с деньгами приобретает опыт.

Ввиду существования на свете Петербурга (он называл его уже только так) оставаться в Киеве было невозможно.

– В Париж. Сидеть за столиком у кафе в Маре, пить кофе и есть теплые круассаны с маслом и клубничным джемом.

Покидая дом, где я прожил всю свою жизнь, пришлось изобразить, что мы отлучаемся ненадолго.

Вот и старый кончается год, а на мне дорожная шляпа и сандалии на ногах.

Жизнь – это не момент настоящего, а все прожитые тобой годы. Будущее – это свалка фантазий.

Люди пускаются в погоню за звездами, а кончают тем, что трепыхаются, как золотые рыбки в аквариуме.

Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет содействовать тому, чтобы желание твое сбылось.

Выберите книгу и узнайте, исполнятся ли ваши мечты в 2020 году, и куда стоит двигаться в плане саморазвития...

С Наступающим!

Гадание по книгам – старинный способ узнать свое будущее и найти ответы на волнующие вопросы. Однако не стоит доверять им полностью – в Новом Году положитесь прежде всего на себя! Не стоит бояться високосного года, но и надеяться на «красивое» число 2020 тоже необязательно – главное, верьте в себя. Любите, мечтайте, действуйте – и все сбудется! С Новым 2020 годом!

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