Новогоднее гадание по книгам: что вас ждет в Новом 2020 году
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РИАМО предлагает устроить новогоднее гадание по книгам. Выбирайте произведение и получайте предсказания на Новый год!
Новогоднее гадание по книгам: что вас ждет в Новом 2020 году (1/6)
Как известно, любовь движет миром. Узнай, что тебя ждет на любовном фронте в наступающем году.
Евгений Водолазкин «Лавр», Книга познания
Жизнь состоит из расставаний, сказал Арсений. Но помня об этом, полнее радуешься общению.
Вера Полозкова «Автоответчик»
Деточка, зачем тебе это всё? Поезжай на юг, почитай Басё <...>
Алан Милн «Винни-Пух и все-все-все»
Пятачок сидел на земле и гадал на ромашке, выясняя — любит, не любит, плюнет или поцелует. Оказалось, что плюнет, и он теперь старался вспомнить, на кого он загадал <...>
Иосиф Бродский «20 сонетов к Марии Стюарт» (сонет V)
Нет для короны большего урона, / чем с кем-нибудь случайно переспать.
Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес»
— А мораль отсюда такова: «Любовь, любовь, ты движешь миром!»
Новогоднее гадание по книгам: что вас ждет в Новом 2020 году (2/6)
Чтобы быть в расцвете сил в Новом году, нужно следить за здоровьем. А как будет у вас с самочувствием – узнайте из книги...
Эдуард Успенский «Дядя Федор, пес и кот»
«Здоровье-то у меня не очень: то лапы ломит, то хвост отваливается»
Мариам Петросян «Дом, в котором…»
Держись, старина! Осталось всего ничего! Просто забудь, что у тебя есть спина, и станет легче.
Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон», повесть первая «Карлсон, который живет на крыше»
Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил!
Вера Полозкова «Осточерчение», «Я пришел к старику берберу»,
Ничего страшнее тюрьмы твоей головы никогда с тобой не случится.
Сергей Довлатов «Наши»
Твои враги — дешевый портвейн и крашеные блондинки!
Новогоднее гадание по книгам: что вас ждет в Новом 2020 году (3/6)
Работа – то место, где многие проводят большую часть жизни. О том, как преуспеть в карьере в новом году, расскажет…
Роберт Грегори Дэвидс «Шантарам»
Для этого необходимо забыть свои амбиции, честолюбивые помыслы и планы и целиком отдаться волшебному судьбоносному моменту.
Мурат Тургунов «Первый после Бога»
Но ни в коем случае не позволяйте подчиненным пересаживать «своих обезьян» на ваши плечи. Иначе есть риск превратиться из наставника в исполнителя.
Вера Полозкова, стихотворение «Банкиры»
Мне теперь – работать на невозможное. /А иначе, мама, никак не справиться.
Иосиф Бродский «Шествие»
Ежели ты выжил – садись на коня…
Харуки Мураками «Кафка на пляже»
Наката тихо проработал в мастерской тридцать семь лет, ни на день не уходил в отпуск, так что на его счете в местном почтовом отделении накопились кое-какие деньги.
Новогоднее гадание по книгам: что вас ждет в Новом 2020 году (4/6)
Качество жизни напрямую связано с финансовым благополучием. Погадаем?
Харви Маккей «Как плавать среди акул»
Когда человек с деньгами встречает человека с опытом, человек с опытом получает деньги, а человек с деньгами приобретает опыт.
Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон «Почему одни страны богатые, а другие бедные»
Президент Роберт Мугабе, который с 1980 года правил Зимбабве с помощью кнута и пряника <…>, выиграл сто тысяч зимбабвийских долларов.
Михаил Зощенко «Аристократка»
- Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.
Иосиф Бродский «Шествие»
Купи на эти деньги патефон и где-нибудь на свете потанцуй.
Диана Сеттерфилд «Пока течет река»,
Вырученная сумма за участок должна была гарантировать им спокойную старость и, кроме того, послужить приданным для их младшей дочери.
Новогоднее гадание по книгам: что вас ждет в Новом 2020 году (5/6)
Путешествия – одна из главных радостей жизни. Интересно, что ждет вас впереди?
Мацуо Басё «Стихотворения. Проза»
Вот и старый кончается год, а на мне дорожная шляпа и сандалии на ногах.
Иосиф Бродский «Теперь я уезжаю из Москвы…»
Живи, живи, и делайся другим, / и, слабые дома сооружая, / живи, по временам переезжая, / и скупо дорожи недорогим.
Халед Хосейни «Бегущий за ветром»
Покидая дом, где я прожил всю свою жизнь, пришлось изобразить, что мы отлучаемся ненадолго.
ДжоДжо Мойес «До встречи с тобой»
– В Париж. Сидеть за столиком у кафе в Маре, пить кофе и есть теплые круассаны с маслом и клубничным джемом.
Евгений Водолазкин «Брисбен»
Ввиду существования на свете Петербурга (он называл его уже только так) оставаться в Киеве было невозможно.
Новогоднее гадание по книгам: что вас ждет в Новом 2020 году (6/6)
Выберите книгу и узнайте, исполнятся ли ваши мечты в 2020 году, и куда стоит двигаться в плане саморазвития...
Пауло Коэльо «Алхимик»
Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет содействовать тому, чтобы желание твое сбылось.
Мюриель Барбери «Элегантность ежика»
Люди пускаются в погоню за звездами, а кончают тем, что трепыхаются, как золотые рыбки в аквариуме.
Евгений Водолазкин «Брисбен»
Жизнь – это не момент настоящего, а все прожитые тобой годы. Будущее – это свалка фантазий.
Сергей Довлатов «Наши»
Все люди с неясными туманным ощущением жизни мечтают заниматься философией.
Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом»
Праздник кончился, началась жизнь.
С Наступающим!
Гадание по книгам – старинный способ узнать свое будущее и найти ответы на волнующие вопросы. Однако не стоит доверять им полностью – в Новом Году положитесь прежде всего на себя! Не стоит бояться високосного года, но и надеяться на «красивое» число 2020 тоже необязательно – главное, верьте в себя. Любите, мечтайте, действуйте – и все сбудется! С Новым 2020 годом!
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