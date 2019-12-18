РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 дек. Новогоднее представление «Три богатыря» покажут детям во Дворце культуры Люберец 22 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«22 декабря в люберецком Дворце культуры состоится новогоднее представление «Три богатыря» с участием коллективов Детской хореографической школы. Начало мероприятия в 16:00», – говорится в сообщении.

Режиссером-постановщиком и балетмейстером выступила почетный работник общего образования России Александра Шмелева.

В программе выступлений заявлены образцовый хореографический ансамбль «Карусель», народный коллектив «Россия» и Детская хореографическая школа. В озвучивании ролей главных героев приняли участие люберецкие артисты Александр Чайка, Григорий Негин и Константин Тюрин.

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