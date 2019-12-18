РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Городской округ Красногорск вошел в тройку лидеров в Московской области по количеству поставленных на кадастровый учет многоквартирных домов за год, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За 2019 год на кадастровый учет поставлено 814 многоквартирных жилых домов в Московской области. Больше всего домов на кадастровый учет поставлено в Ленинском горокруге – это 284, далее идет Домодедово, там 106 домов. На третьем месте Красногорск, там оформлена регистрация у жителей 64 домов», – говорится в сообщении.

Затем идут Подольск – 47 домов, Одинцово – 38, Балашиха – 28, Люберцы – 25, Мытищи – 24, Химки – 19, Королев – 16.

«После постановки дома на кадастровый учет жители могут оформлять регистрацию по месту жительства и, соответственно, пользоваться объектами социальной инфраструктуры «по прописке»: то есть записывать детей в школы, детские сады и так далее», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.