РИАМО - 18 дек. В пятницу, 20 декабря, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с недобросовестными алиментщиками в Подмосковье в 2019 году.

В мероприятии примут участие:

- главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов;

- уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В ходе встречи главный судебный пристав региона расскажет о результатах деятельности УФССП в сфере взыскания алиментов, основных акциях судебных приставов, направленных на исполнение решений суда. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова расскажет о сотрудничестве с Федеральной службой судебных приставов, а также об обращениях, связанных с взысканием алиментов и исполнением судебных решений по «родительским спорам».

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.