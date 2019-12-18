РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Хоккейный клуб «Зоркий» из Красногорска 20 декабря проведет первый в зимнем сезоне матч по хоккею с мячом на домашнем льду, сообщается в группе МАСОУ «Зоркий» в соцсети «ВКонтакте».

«Красногорский «Зоркий» открывает хоккейный сезон на домашнем льду. Соперником подопечных Николая Кулагина станет команда из республики Коми – ХК «Строитель-2». Стартовый свисток 20 декабря прозвучит в 19:00», – говорится в сообщении.

Следующий матч этих же соперников состоится 21 декабря, в 13:00.

«Приходите поддержать нашу молодую команду, с семьями, друзьями, коллегами! Все на русский хоккей!» – заключается в материале.

Вход на матчи бесплатный.