РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Работу МФЦ Подольска приостановят с 1 по 8 января на время новогодних праздников, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«МБУ городского округа Подольск «МФЦ» информирует о режиме работы в новогодние праздники. 31 декабря 2019 года все МФЦ Московской области работают до 19:00 только на выдачу готовых результатов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января – новогодние каникулы, МФЦ Московской области не работают», – говорится в сообщении.

С 9 января 2020 года МФЦ начнет работать в обычном режиме.