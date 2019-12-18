РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске устранили аварию на магистральной теплотрассе и включили тепло и горячую воду в двух домах ЖК «Весенний», сообщается в группе ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в домах №№1 и 2 на Объездной дороге в ЖК «Весенний» отключили отопление и горячую воду в связи с устранением аварийной ситуации на магистральной теплотрассе.

«Ремонтные работы на теплотрассе окончены в 14:00. На данный момент котельная набирает температурный режим. Все кто в течение сегодняшнего дня использовали электрические водонагреватели, просьба их закрыть, перекрыв краны подачи холодного водоснабжения во избежании подмеса», – говорится в сообщении.

В случае понижения температуры горячей воды, подающейся из крана, жителей просят обратиться в административно-диспетчерскую службу по телефонам: 8(495)801-79-79 или 8(967)208-16-97.