РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Автомобиль каршеринга столкнулся с автобусом на Комсомольском проспекте в подмосковных Люберцах, никто не пострадал, сообщается в группе «Типичные Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

«Пробка в Люберцах образовалась в данный момент на Комсомольском проспекте, из-за аварии с участием каршеринга «Делимобиль». У арендованного Polo, которой влетел в автобус, сработали все подушки безопасности», – говорится в сообщении.

По словам сотрудника пресс-службы ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», пострадавших нет, обстоятельства ДТП выясняются.