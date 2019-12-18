РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного управления ФАС России о нарушении администрацией Балашихи антимонопольного законодательства на рынке перевозок наземным автотранспортом, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступало заявление Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе о нарушении антимонопольного законодательства на рынке перевозок наземным автотранспортом, в ходе его рассмотрения установлено, что администрацией округа с ООО «Восток Авто» и ООО «АвтоЛидер» по результатам открытых конкурсов были заключены договоры об осуществлении регулярных пассажирских перевозок в Балашихе. Но вместо исполнения обязанностей по организации транспортного обслуживания населения в порядке, определенном законом (установление нового маршрута и проведение торгов) администрацией округа было принято решение об изменении невыгодных для хозяйствующего субъекта маршрутов в целях создания последнему условий, более выгодных чем те, которые были определены на торгах.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России приняло решение о признании администрации Балашихи нарушившей Закон о защите конкуренции путем заключения дополнительных соглашений с ООО «АвтоЛидер» и ООО «Восток Авто» и выдало администрации предписание об устранении допущенных нарушений», – говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, не согласившись с указанными решением и предписанием, администрация обратилась в суд. Однако, девятый арбитражный апелляционный суд отказал администрации в удовлетворении требований, подтвердив законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.