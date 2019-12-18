РИАМО - 18 дек. Главное управление МВД России по Подмосковью проводит служебную проверку после смерти задержанного мужчины в патрульном автомобиле в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Полицейские задержали пьяного местного жителя, который ругался нецензурной бранью. Сотрудники полиции усадили дебошира в автомобиль, чтобы доставить в УМВД. По пути следования задержанный пожаловался на плохое самочувствие и скончался до прибытия медиков.

«Руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям сотрудников полиции, участвующих в задержании гражданина», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, если вина сотрудников будет доказана, то их уволят из органов внутренних дел, и они понесут наказание в соответствии с законодательством. Их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.