РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске нашли живым 16-летнего Валентина Федосеева, который больше трех недель назад ушел из дома и не вернулся, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивали пропавшего без вести Федосеева 2003 года рождения, проживающего на улице 43-й Армии в Подольске. 29 ноября он ушел из дома и не вернулся.

«Найден, жив», – говорится в сообщении.

По словам свидетелей, его задержали охранники в магазине.