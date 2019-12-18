РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В поселке Томилино Люберец столкнулись такси и Mitsubishi, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.

Авария произошла в среду около 15:30.

«Авария произошла на моих глазах. На улице Гаршина в поселке Томилино недалеко от кафе «Барракуда» такси врезалась в Mitsubishi Lancer», – сказал очевидец.

По его словам, автомобиль отлетел к остановке, но никто не пострадал.

По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, информация о данном ДТП в ведомство не поступала.