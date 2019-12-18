РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Региональный оператор «МСК-НТ» вывез на переработку полный бак пластиковых крышек из торгового центра Подольска, сообщается в группе «ООО-МСК-НТ Чеховский-Филиал» в соцсети «ВКонтакте».

«Компания регионального оператора почти ежедневно забирает разноцветное вторсырье из контейнеров акции. Полный бак крышечек 18 декабря вновь вывезли из подольского торгового центра «Капитолий», – говорится в сообщении.

В детском саду села Шарапово городского округа Чехов с помощью воспитателей и родителей дошколята собрали 120-литровый контейнер «Добрых крышечек» для детей-сирот с особенностями развития. Именно для них активистами благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» приобретаются инвалидные кресла.

Там же в КТЦ «Дружба» снова забрали полный контейнер эко-пластика.

Ранее в благотворительный фонд «Добрые крышечки» отправился груз с ценным пластиком весом 280 килограммов.