РИАМО - 18 дек. СМС-предупреждения об усилении ветра порывами до 22 метров в секунду разослали жителям столицы от Главного управления МЧС России по Москве.

«Центральное УГМС: с 00:00 до 21:00 19 декабря в Москве ожидается ветер порывами до 22 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями», – говорится в сообщении.

Столичное ГУ МЧС ранее объявило экстренное предупреждение на 19 декабря из-за усиления ветра.

Также в Москве из-за сильного порывистого ветра объявили «желтый» уровень опасности погоды до 12 часов 20 декабря. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.

Правила поведения при сильном ветре>>