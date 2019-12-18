РИАМО - 18 дек. Свыше 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе полицейских, росгвардейцев и сотрудников ЧОП обеспечат порядок в столице с 31 декабря по 8 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В новогоднюю ночь в центральной части города охранять правопорядок и безопасность граждан будут более 11 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи сотрудников полиции и 3,4 тысячи сотрудников Росгвардии, а также 2,5 тысячи народных дружинников и 2 тысячи работников частных охранных организаций», – говорится в сообщении.

Все площадки празднований ежедневно будут обследовать инспекторы-кинологи со служебными собаками. В столичном метро, на станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров будут дежурить дополнительные наряды полиции и Росгвардии.

Вход к местам проведения праздничных мероприятий будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с досмотром.

«Лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием, предметами, которые могут быть использованы в качестве такового, допускаться не будут. Кроме того, запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься», – отмечается в материале.

Для координации действий всех силовых структур и служб города в новогодние праздники в правительстве Москвы создадут оперативный штаб.