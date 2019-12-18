РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 дек. Школа №54 из подмосковных Люберец представит округ на региональном этапе соревнований «Веселые старты» в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В среду во Дворце спорта «Триумф» состоялся суперфинал соревнований «Веселые старты» в рамках 55-й спартакиады «Олимпионик-2020».

«Соревнования проводились среди учеников 2-4 классов и состояли из 9 эстафет. По итогам состязаний места распределились следующим образом: первое место у школы №54, второе – у школы №9, третье – у гимназии №5. Школа №54 будет представлять городской округ Люберцы на региональном этапе соревнований в 2020 году», – говорится в сообщении.