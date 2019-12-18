РИАМО - 18 дек. В последние дни уходящего года в Москве установится отрицательная температура, в новогоднюю ночь столбики термометров могут показать минус 10 градусов, сообщила РИАМО в среду главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В новогоднюю ночь мы рассчитываем на минус 10 градусов. Поскольку в последние годы температура повышается, может быть, будет от минус 8 до минус 10 градусов. Днем будет в районе минус 4 градусов», - сказала Макарова.

Она добавила, что в последние дни уходящего года, включая 31 декабря, ожидается незначительный снег. При этом прогноз погоды еще может измениться.

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