РИАМО - 18 дек. На станции метро «Комсомольская» лежит труп мужчины, территорию рядом с телом оцепили сотрудники полиции, передает в среду корреспондент РИАМО.
«Человек уже мертв, скончался от остановки сердца. Обычная бытовая ситуация - шел и упал», - сказал сотрудник правоохранительных органов.
Место вокруг тела мужчины оцепили сотрудники полиции. Один из полицейских достал черный пакет, чтобы накрыть труп.
Тело мужчины находится на выходе со станции метро «Комсомольская» в сторону Ярославского и Ленинградского вокзалов.
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