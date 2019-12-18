РИАМО - 18 дек. На станции метро «Комсомольская» лежит труп мужчины, территорию рядом с телом оцепили сотрудники полиции, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Человек уже мертв, скончался от остановки сердца. Обычная бытовая ситуация - шел и упал», - сказал сотрудник правоохранительных органов.

Место вокруг тела мужчины оцепили сотрудники полиции. Один из полицейских достал черный пакет, чтобы накрыть труп.

Тело мужчины находится на выходе со станции метро «Комсомольская» в сторону Ярославского и Ленинградского вокзалов.

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