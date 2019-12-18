РИАМО - 18 дек. В столице в третьем квартале текущего года установлен уровень прожиточного минимума в 17329 рублей, что на 350 рублей меньше, чем за предыдущий квартал, соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано на официальном сайте мэра.

Величина прожиточного минимума на душу населения в столице за второй квартал составила 17679 рублей.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за третий квартал 2019 года в расчете на душу населения – 17329 рублей», – говорится в документе.

Также для трудоспособного населения мегаполиса прожиточный минимум составил 19797 рублей, для пенсионеров – 12253 рубля, для детей – 14889 рублей.