РИАМО - 18 дек. Средняя заработная плата столичных педагогов выросла с 2010 года в три раза и сейчас превышает 115 тысяч рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы в среду.

«Мы прошли сложнейшую структурную реорганизацию школ, которая вызывала огромную дискуссию, в том числе в этом зале. Но что мы получили в итоге? Сегодня зарплата московских учителей превышает 115 тысяч рублей в месяц - это в три раза больше, чем в 2010 году», - сказал Собянин.

Ранее в столице увеличили нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования. Так, с 1 января 2020 года подушевой норматив на учащихся 1-4 классов составит 135 тысяч рублей в год, 5-9 классов – 155 тысяч рублей, 10-11 классов – 175 тысяч рублей. Все учебные заведения столицы получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам в зависимости от количества учащихся и воспитанников.