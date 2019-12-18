РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Семь медалей завоевали подольские лыжники в Сыктывкаре, в том числе две золотых, говорится в сообщении пресс-службы ПЦСК «Витязь».

«17 декабря завершились соревнования по лыжным гонкам на первенстве Республики Коми. Всего лыжники из Подольска завоевали семь медалей разного достоинства. В гонке классическим стилем воспитанники школы олимпийского резерва (МУ ШОР) – члены ПЦСК «Витязь» завоевали три медали. Высокие результаты показали спортсмены средней возрастной группы Арсений Власов и Вячеслав Мамичев, которые заняли соответственно первое и второе место с разницей в 1 секунду. Ирина Головатюк показала второе время, уступив менее 1 секунды», – говорится в сообщении.

В гонке свободным стилем подольчане добились четырех медалей. Головатюк опередила всех девушек 2004-2005 года рождения. Мамичев и Власов заняли 2 и 3 места среди юношей этой же возрастной группы. Евгения Баранова завоевала серебряную медаль среди девушек старшей возрастной группы.

«Под руководством главного тренера Александра Ефимова подольские лыжники отметили новый сезон 2019-2020 годов удачным стартом в Сыктывкаре. Поздравляю от всей души!» - сказал президент ПЦСК «Витязь» Борис Иванюженков.