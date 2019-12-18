РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Подольский территориальный отдел управления Роспотребнадзора проведет 19 декабря в Подольске День открытых дверей для предпринимателей, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Подольский территориальный отдел управления Роспотребнадзора 19 декабря проведет акцию День открытых дверей для предпринимателей. Можно будет обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора по адресу: Подольск, Октябрьский проспект, 4», – говорится в сообщении.

С 12:00 до 16:00 интересующие вопросы можно будет задать специалистам отдела защиты прав потребителей по телефону: 8(496)752-61-49.