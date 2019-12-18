РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Традиционную гонку «Красногорская лыжня» в подмосковном Красногорске отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в группе Федерации лыжных гонок России в соцсети «ВКонтакте».

«Федерация лыжных гонок России информирует, что всероссийские соревнования «Красногорская лыжня» отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями», – говорится в сообщении.

Мероприятие планировалось провести 25-29 декабря нынешнего года.

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