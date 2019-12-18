РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска управляющие компании и жители установили 10 елок к Новому году, сообщается на сайте администрации городского округа Подольск.

В преддверии новогодних праздников в городском округе Подольск продолжается праздничное оформление улиц и площадей. Так, благодаря инициативе активных жителей и управляющих компаний нарядные новогодние елки появились в микрорайоне Кузнечики.

«Одной из первых наряженную елку установили во дворе дома №15 на улице Академика Доллежаля сотрудники товарищества собственников жилья «Доллежаля, 15» совместно с управляющей компанией МУЖРП-12. Также ели установила управляющая компания МУП «ДЕЗ» во дворе дома №11 на улице Генерала Смирнова и №№36, 38 на улице Академика Доллежаля. Скоро зимние красавицы появятся во дворах домов №№6, 8 на улице Академика Доллежаля и №4 на улице Генерала Варенникова», – говорится в сообщении.

Во дворе дома №13 на улице Генерала Стрельбицкого искусственную ель установила управляющая компания «Август ЖКХ», а у дома №8 на этой же улице – Центр жилищно-коммунальных услуг Подольска. Под руководством ООО «Наш Дом» новогоднее дерево появилось во дворе дома №2 на улице Генерала Варенникова, а также во дворе дома №14 на улице Генерала Смирнова, где над установкой работали сотрудники Подольского комбината благоустройства.

Украсили зеленых красавиц «СпецКоммунПроект» и местные жители микрорайона во дворе дома №25 на улице Академика Доллежаля, а ООО «Антей+» на этой же улице – во дворе дома №9. Растущую сосну у дома №7 по Армейскому проезду нарядили сотрудники ООО «Акцент».

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