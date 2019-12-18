РИАМО - 18 дек. Уголовное дело возбудили после гибели задержанного полицейскими мужчины в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 декабря возле кафе в Серпухове полицейские задержали пьяного местного жителя, который ругался нецензурной бранью. Мужчину усадили в патрульный автомобиль полиции и повезли в управление для сбора административного материала. По окончании поездки задержанному стало плохо. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, смерть наступила от механической асфиксии из-за сдавливания грудной клетки и живота.

«Таким образом, сотрудниками полиции, которыми осуществлялось задержание и доставление мужчины в МУ МВД России «Серпуховское», были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего», – уточняется в материале.

Сейчас специалисты проводят комплекс следственных действий для установления полицейских, которые допустили превышение полномочий. В рамках дела проводят судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам установят точную причину смерти мужчины.

Также проводится генетическая экспертиза по изъятым в патрульной машине биологическим следам. Кроме того, специалисты устанавливают очевидцев данного происшествия, осматривают записи с камер видеонаблюдения.

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