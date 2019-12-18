РИАМО - 18 дек. С января по ноябрь текущего года в Московской области заготовили свыше 55 тонн донорской крови и ее компонентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Благодаря неравнодушию жителей и их активной позиции, Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. Важно, что ряды доноров пополняются. Только в этом году более 18 тысяч человек в Подмосковье сдали кровь впервые. Общее число доноров превысило 52 тысяч человек», – сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Донорская кровь и ее компоненты поступают в медицинские организации региона, в том числе в перинатальные центры. Они необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, новорожденным с различными патологиями, а также больным онкологией.

Головным учреждением службы крови, удовлетворяющим потребность в компонентах крови, является Московская областная станция переливания крови.

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