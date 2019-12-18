РИАМО - 18 дек. Столичные власти планируют закупить около 500 единиц оборудования для городских учреждений здравоохранения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы в среду.

«В ближайшее время для столичных больниц и поликлиник планируется закупить порядка 500 единиц современного оборудования, МРТ, КТ», - сказал Собянин.

Он добавил, что в следующем году в городе стартует программа ремонта поликлиник.

Ранее руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в Коммунарке заканчивается строительство первой очереди многофункционального медицинского центра «Новомосковский». Вторая очередь объекта будет строиться в течение 2020-2021 годов.