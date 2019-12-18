РИАМО - 18 дек. Атмосферное давление в Московской области в течение текущей недели будет низким, но до рекордных значений оно не дойдет, сообщила РИАМО в среду главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее некоторые СМИ писали, что атмосферное давление в Подмосковье рухнет до рекордной отметки за последние полвека.

«Рекордно низкого атмосферного давления на этой неделе не ожидается. Оно будет низким, но до рекордов там будет далеко», - сказала Позднякова.

Она отметила, что атмосферное давление будет на уровне 743 миллиметров ртутного столба.

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