РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Глава Балашихи Сергей Юров во время встречи с депутатами совета депутатов подвел итоги благоустройства территорий городского округа за 2019 год и озвучил планы на 2020 год, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Совещание прошло в среду в Муниципальном центре управления регионом (МЦУР). Юров вместе с депутатами осмотрел его помещение и обсудил работу.

«Хочу поблагодарить за совместную работу в 2019 году, много было сделано. Мы продолжили реализацию программы по комплексному благоустройству дворов. Создали новые парковые зоны на улицах Солнечной и Заречной. Там же завершаются работы по реконструкции пешеходного моста, который соединит оба пространства. Помимо этого, проведено благоустройство в Пестовском парке», – сказал Юров.

Он добавил, что также завершаются работы по созданию велопешеходного маршрута. Он соединит улицы Заречная и Солнечная, Балашихинскую хлопкопрядильную фабрику, парк «Пехорка» и дойдет до Горьковского шоссе.

Начальник управления благоустройства администрации Балашихи Алексей Шумилин рассказал, что всего в текущем году в городе было благоустроено 49 дворовых территорий, там обновили асфальтовое покрытие, установили детские игровые комплексы, выполнили озеленение. Кроме того, обустроили сквер с игровой площадкой в микрорайоне Южный и продолжили строительные работы по созданию нового сквера на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики.

Также на встрече главы Балашихи с советом депутатов обсудили вопросы ремонта и содержания дорог, жилищно-коммунального хозяйства, подвели итоги года.