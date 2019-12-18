РИАМО - 18 дек. Городские службы в Москве перевели на усиленный режим работы из-за прогнозируемого шквалистого ветра, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным синоптиков, ночью в столице ожидается ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Ранее из-за сильного ветра Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Подмосковье на вечер среды. Далее, до 12:00 20 декабря, в Подмосковье установили «желтый» уровень. В Москве в аналогичный период также будет действовать «желтый» уровень опасности погоды.