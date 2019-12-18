РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В подмосковных Люберцах 70 детям из малообеспеченных и многодетных семей показали новогоднюю сказку, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Мероприятие состоялось в среду в Картинной галерее в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

«У нас стало уже традицией, что партия «Единая Россия» проводит к Новому году праздничное мероприятие. В этом году (в 2019 году - ред.) мы подготовили гораздо красочный праздник, чем в прошлом. От Деда Мороза детки получили сладкие подарки. Я хочу пожелать вам здоровья и счастья», – сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский.