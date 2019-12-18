РИАМО - 18 дек. Колесо обозрения, которое планируют построить на территории ВДНХ в Москве, не будет мешать местным жителям, тем не менее руководство выставки еще должно проработать детали проекта с москвичами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы в среду.

Ранее на сайте change.org появилась петиция против строительства колеса обозрения на территории ВДНХ. Некоторые москвичи недовольны тем, что объект планируют построить вплотную к жилым домам в Останкине. Местные жители опасаются постоянного шума, а также разрушения фундаментов своих домов. Авторы петиции попросили власти перенести строительство подальше от жилого сектора и в качестве альтернативы предложили место на территории выставки, где ранее уже располагалось колесо обозрения.

«Мы сделаем так, чтобы ни освещение этого колеса, ни музыка не мешали жителям, отнесли как можно дальше, насколько это возможно было. Конечно, это непростой проект. Я еще поручу ВДНХ, чтобы они подумали, проработали с жителями», - сказал Собянин.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение колеса обозрения недалеко от павильона №7 на ВДНХ. Новое колесо обозрения должно стать самым большим в Европе – его высота составит 136 метров. Аттракцион будет центральным элементом современной зоны развлечений.

Летом 2016 года на территории ВДНХ по решению суда демонтировали колесо обозрения «Москва-850», которое находилось в аварийном состоянии.