РИАМО - 18 дек. С 21 декабря в Московском губернском театре для зрителей начнут показывать детский спектакль «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана, сообщатся на сайте театра.

«В преддверии новогодних каникул Московский губернский театр приглашает на спектакль по мотивам известнейшей сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». <…> Рождественская история о доброй девочке Мари и заколдованном юноше, победившем Мышиного короля, - это лучший новогодний подарок для детей и родителей», - говорится в сообщении.

Режиссер-постановщик спектакля - Алла Решетникова. Для зрителей подготовили захватывающую историю с красочными костюмами, 3D-проекциями и интересными декорациями.

«Мы попытались создать спектакль, в котором классические каноны этой сказки воплощены современными средствами и театральным языком. Красочное мультимедийное пространство дает возможность перенестись в волшебную страну, будит воображение и является потрясающим фоном для тонкой, захватывающей игры актеров», - уточнила Решетникова.

Спектакли сыграют на сцене театра 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31 декабря, 6, 7, 8 января и 15 февраля.