РИАМО - 18 дек. Столица России вошла в десятку рейтинга городов страны, где находятся самые высокие главные новогодние елки, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтат».

«В первую десятку городов России с самыми высокими новогодними елками этой зимой входят Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 метров), Казань (35 метров), Барнаул (32 метра), Тула (32 метра), Уфа (30 метров), Пермь (30 метров), Владивосток (28 метров), Тюмень (28 метров) и Москва (27 метров)», - говорится в сообщении.

При этом только в Москве и Уфе главные елки не искусственные, а живые.

Главную елку страны срубили 13 декабря в Можайском городском округе Подмосковья, 15 декабря она была доставлена в Кремль. Ее установят на Соборной площади к 23 декабря. Украшать ее будут игрушки, сделанные воспитанниками Суриковского училища.

А после окончания новогодних праздников из древесины главной ели страны сделают сувениры.