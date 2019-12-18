В преддверии 75-летия Победы РИАМО запускает серию материалов о ветеранах ВОВ. Героем первого выпуска стал 92-летний Юрий Андреевич Семичковский, который помнит Москву военного времени.

Из пионерлагеря на завод

Когда у Юрия Андреевича спрашиваешь, сколько ему лет, он отвечает, восемь, потому что именно столько ему осталось до 100-летия. Москвич, жизнь которого прошла в Бауманском районе (ныне Басманный), помнит Битву за Москву, голод военного времени, но все равно говорит о своей юности с улыбкой.

«Я помню, как перед началом войны по телевизору сообщили, что будет выступать Молотов, отец тогда сразу сказал, что начнется война. В субботу мы должны были ехать в подмосковный пионерлагерь, но выезд перенесли на понедельник. Когда я уехал, отца призвали в ополчение, но по здоровью отпустили, так как он воевал 10 лет во время Первой мировой войны», - вспоминает он.

В пионерлагере 14-летний Юрий был недолго. 27 июня 1941 года вышло постановление о привлечении подростков-школьников на предприятия Москвы для замены ушедших на фронт.

Так мальчик стал работать помощником слесаря на Московском заводе № 828. До войны это был завод счетно-аналитических машин: его перепрофилировали в завод минометного вооружения и стали выпускать пулеметы Шпагина (ППШ).

Работать приходилось по 12 часов без выходных, стоя на подставках. В смену делали 28 ППШ. Почти все вручную.

«Уставали сильно, но нам, подросткам, было все интересно. В школе преподавалось слесарное дело, поэтому мы были готовы к такой работе», - говорит Юрий Андреевич.

В октябре 41-го года, когда шла Битва за Москву и существовала угроза уничтожения или захвата предприятий, завод, где работал Юрий, закрыли, а людей отправили рыть окопы.

«Это продолжалось всего 2 дня. Затем заводы прекратили минировать и нас вернули на предприятие», - вспоминает он.

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Бомбоубежище на «Бауманской» и картина Битвы за Москву

Когда начались бомбежки на подступах к Москве, Юрий со своими друзьями лазали по крышам и гасили зажигательные бомбы.

«Мы были юнцами и нас интересовала романтика крыш, голубятни, никто не думал, что война так затянется…»

В октябре 41-го москвичи стали ощущать, что война надолго, и при каждой бомбежке укрывались в убежище.

«Мама собрала меня, и мы побежали в метро «Бауманская», где было бомбоубежище. Спускались вниз без эскалатора - вокруг много людей, внизу стеллажи…», - вспоминает Юрий Андреевич.

Еще одно сильное впечатление из детства – последствия Битвы за Москву глазами подростка. Дело в том, что в апреле 1942 года Юрия от завода привезли показать места, где проходила линия обороны.

«Мы приехали в Волоколамский район, и нас высадили у леса. Идем вдоль деревьев и видим вокруг разбитые танки, дома и трупы из-под снега… Никогда это не забуду», - рассказывает он.

Когда пару лет назад на выставке, посвященной Битве за Москву, он увидел картину, где была изображена зима, сгоревшие дома, танки и трупы из-под снега, его это очень потрясло.

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Новый год в войну

Во время войны Москва была затемненная, в квартирах было холодно, еды не хватало.

«Помню, как приходил с работы, а кровать теплая, потому что отец только что ушел на работу. Это было приятное ощущение», - вспоминает Юрий Андреевич.

В Москве газ не отключали на время войны, и люди грели камешки и клали их в постель.

С едой было трудно. В подмосковных деревнях они меняли одежду на капусту, а потом ели ее квашеные листья, которые уже просто «не лезли в рот». Также готовили лепешки с мукой из картофельных очисток. Единственная радость – на рабочую карточку давали 700 граммов хлеба.

«Мама ходила и меняла хлеб на картошку и яичный порошок. Мяса было не достать!» - вспоминает наш герой.

Юрий Андреевич хорошо помнит, как встречали в войну Новый год.

«Мы наряжали фикус, а на столе - те же лепешки из очисток. Вкусно было», - говорит он.

Новый год в те годы ничем не отличался от обычных будней.

10-летняя война и ушедшая юность

Для Юрия война закончилась только в 1951 году. До 1944 года он работал на заводе, а потом вышло постановление Сталина о призыве на службу несовершеннолетних.

«В 1944 году я попал во вторую учебную бригаду гвардейских минометных войск, это в Подмосковье. В апреле нас стали отправлять на фронт».

Юрий проходил службу в Центральной группе оккупационных войск на территории Австрии, Венгрии и Чехословакии. Он приехал туда, когда война уже закончилась.

«Нам было по 18 лет, когда мы попали за границу. Оказались в Вене, рядом с американцами и французами. Служили 7 лет, не зная наперед, сколько нам еще осталось», - делится он.

Демобилизовался Юрий только в 1951 году, уже после того, как произвели атомную бомбу.

«Для меня война шла с 1941-го по 1951 годы. На это же время пришлась моя юность», - говорит он.

Связи с семьей за годы службы почти не было. В 1948 году у Юрия умер отец, но приехать в Москву, чтобы проститься, он смог только через 3 месяца после этого события.

«Мне нужно было оформлять пропуск для выезда из другой страны. Когда я приехал в Москву, то подал на демобилизацию, так как мама была инвалидом», - рассказывает он.

Ему ответили, что демобилизуют только при наличии двух членов семьи на инвалидности, и ему снова пришлось уехать.

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«Дедушка, а Вы Гитлера видели?»

Как член Московского комитета ветеранов Юрий Андреевич много ездит по школам и общается с сегодняшними подростками.

«Я недавно был в школе № 1231 - там ребята автоматы Калашникова разбирают за 30 секунд. Когда я им сказал, что в их возрасте сам ППШ делал, они очень удивились», - рассказывает ветеран.

Но больше всего Юрию Андреевичу нравится приходить к ученикам начальной школы.

«Они такие наивные. Могут спросить, дедушка, а Вы Гитлера-то видели? Но я не обижаюсь», - улыбается ветеран.

При этом ему очень не хватает классных часов в формате диалога с ребятами – как раньше. Сейчас такие школьные встречи проходят уже в другом формате – ветеранов приглашают лишь на праздничные концерты.

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