РИАМО - 18 дек. Звездный стилист Лина Дембикова записала для гостей новогоднего праздника на Тверской улице видеоурок по созданию «космического макияжа», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С 31 декабря по 5 января Тверская и близлежащие улицы станут пешеходными в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Так как тема праздничной программы – освоение космоса, то гостей ждет множество развлечений: концерты, спектакли, спортивные шоу и мастер-классы, объединенные космической темой.

«Чтобы гости праздника смогли затмить собой даже сияние новогодних гирлянд, стилист и телеведущая Лина Дембикова записала для них видео-тьюториал по созданию тематического «космического» макияжа. Гостей ждут не только практичные советы по созданию «космического» образа в целом, но и интересные факты про космос и космонавтов, много юмора и заряд предпраздничного настроения», – говорится в сообщении.

Видео-урок длиной порядка 11 минут можно посмотреть, пройдя по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=IEweg1LYFJQ).

Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 12 января и будет проходить на 81 площадке. В его рамках состоятся 1,5 тысячи концертов и 8,5 тысяч мастер-классов.