РИАМО - 18 дек. В районе Ростокино в Москве появится новый жилой дом на 110 квартир, его строят по программе реновации по адресу: Сельскохозяйственная улица, владение 14А, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Завершены работы по возведению монолита, ведутся работы по отделке фасадов здания жилого дома для переселения по программе реновации. Дом рассчитан на 110 квартир. Ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году», – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Дом запроектирован двухсекционным с переменной этажности — 11-12 этажей. При этом проект является индивидуальным. Всего в здании разместится 110 квартир — 43 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. Их площадь составит 5908,1 квадратных метров. При этом четыре квартиры на первом этаже будут обустроены с учетом потребностей маломобильных людей. Так, в них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.

«Для фасадов здания используют систему вентилируемого фасада с применением керамогранита под натуральный камень нескольких оттенков и натурального камня с отделкой под «руст». Для установки кондиционеров предусмотрены специальные декоративные металлические корзины на фасадах жилого дома», - говорится в сообщении.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли, что положительно скажется на удобстве родителей с колясками и маломобильных граждан. В здании разместят группу лифтов грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тонна, оборудованных визуальными и тактильными средствами информации.

В вестибюлях жилых частей дома будут находиться колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков. В доме установят современные противопожарную и охранную системы.

Также будет проведено комплексное благоустройство придомовой территории, в рамках которого установят игровую и спортивную площадки, а также оборудуют площадку для отдыха взрослых.

У здания будет подземная одноэтажная парковка и открытая плоскостная стоянка.

«В настоящее время в Северо-Восточном округе в стадии строительства находятся 14 жилых домов. Их жилая площадь составляет 140,1 тысячи квадратных метров. В районе Ростокино новые квартиры получат жители 19 жилых домов, для начала переселения подобрана одна стартовая площадка, 3 площадки находятся в проработке», — добавил Бочкарев.