РИАМО - 18 дек. Инвестор построит канатную дорогу над Химкинским водохранилищем в Москве, в проект панируют вложить свыше 3 миллиардов рублей, заработать объект должен к 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Правительство Москвы подвело итоги конкурса по строительству и последующей эксплуатации канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Победителем признан консорциум, который уже зарекомендовал себя при реализации проекта по строительству канатной дороги на Воробьевых горах», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в проект не будут вложены бюджетные деньги, только средства инвестора – более 3 миллиардов рублей. После начала работы канатная дорога будет в собственности города. Срок концессии составит 25 лет

Победителя для реализации проекта канатной дороги конкурса выбрали на основании нескольких критериев, среди которых наличие кондиционеров в кабинах, частота движения, количество бесплатных дней работы в год и другие.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, новая канатка протяженностью 2,3 километра может быть запущена в столице к 2023 году.

По его словам, она соединит столичные районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино, а также поможет разгрузить общественный транспорт и дороги.

«Уже начата предварительная проработка градостроительной документации для будущей канатной дороги. Реализация проекта сократит время в пути между районами Москвы с 45 минут до семи», – добавил Прохоров.

Он подчеркнул, что проезд по ней можно будет оплачивать столичной транспортной картой «Тройка». Ожидается, что ей будут пользоваться до 19 тысяч пассажиров ежедневно.