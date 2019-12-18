РИАМО - 18 дек. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что врачей гинекологического отделения Городской клинической онкологической больницы (ГОКБ) №1 принуждают к массовому увольнению и главврач Всеволод Галкин привлек для этого сотрудников Росгвардии.

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил, что в связи с ремонтом здания медиков филиала №2 онкологической больницы №1 вынуждают уволиться, с этой целью в медучреждение вызывали Росгвардию.

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.

Главврач больницы Всеволод Галкин объяснил Васильевой, что на таких конференциях присутствие посторонних недопустимо, поскольку медики обсуждают тактику лечения конкретных больных.

Столичный Депздрав также объяснил, каким образом в больнице появились сотрудники Росгвардии.

«Сотрудник ЧОПа больницы по просьбе неизвестного лица нажал тревожную кнопку и не сообщил о прибытии сотрудников Росгвардии. Главный врач с коллективом в это время находились в конференц-зале на утреннем совещании. Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание», - отмечается на сайте.

Сотрудник ЧОПа, нажавший тревожную кнопку, был уволен. Всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГОКБ №1 предложат работу в медорганизациях департамента здравоохранения в соответствии с их квалификацией. Так, 16 сотрудников уже выразили желание продолжить работу в других структурных подразделениях больницы.

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