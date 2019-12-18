РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Свыше 100 пациентов ежемесячно проходят лечение в дневном стационаре первой городской больницы подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«Более 100 человек ежемесячно получают медицинскую помощь в дневном стационаре поликлиники КГБ №1», – говорится в сообщении.

На лечение в дневной стационар пациенты поступают в основном с сосудистыми заболеваниями головного мозга на фоне гипертонии, после инсультов, с болезнями эндокринной системы, с остеохондрозом с болевыми синдромами.

«В дневном стационаре пациенты получают инфузионную терапию. Мы делаем капельное введение препаратов, проводим витаминную, сосудистую терапии. А при выраженных болевых синдромах – обезболивающую терапию. Пациенты могут выбрать удобное для себя время и прийти на процедуры в 11:00, в 13:00, в 15:00», – сообщила заведующая дневным стационаром Любовь Котовская.

Получить направление в дневной стационар поликлиники можно по показаниям терапевта, невролога, кардиолога. На время прохождения лечения в дневном стационаре пациенту выдается больничный лист.