РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Гоночная команда Nosorog Motorsport из Подольска заняла третье место в командном зачете на финале раллийной серии «Золотое кольцо» в Ивановской области и четвертое по итогу сезона-2019, сообщила «РИАМО в Подольске» менеджер команды Екатерина Мурзина.

«Гоночная команда Nosorog Motorsport из Подольска успешно выступила на финале раллийной серии «Золотое кольцо» в Ивановской области. Экипаж Артема Якушина и Сергея Климова занял третье место в своем классе и пятое в абсолюте. Экипаж Александра Корабельникова и Григория Пугачева – седьмое место в своем классе и 10 – в абсолюте. В итоге у гоночной команды Nosorog Motorsport из Подольска третье место в командном зачете. Также по итогу сезона 2019 года штурман Климов занял третье место, а команда расположилась на четвертом», - сказала Мурзина.

По ее словам, ралли «Текстильный край» оказалось не простым, и смена техники, к которой экипажи еще не привыкли, влияла на результаты. Были и технические проблемы, такие как отказ генератора у экипажа Корабельников и Пугачева, и неприятные моменты, как пробой переднего колеса в середине спецучастка у экипажа Якушина и Климова.

«Первый гоночный день ребята вкатывались и испытывали проблемы лишь с недостатком света, так как все четыре спецучастка проходили ночью, также были недочеты в стенограмме дороги. На следующий день гонка продолжилась днем, первая секция прошла хорошо, ребята набирали темп. На финише второй секции отказал генератор, а впереди еще два спецучастка! Но ребята смогли спокойно проехать, регулярно подзаряжаясь», – добавила Мурзина.

Она уточнила, что экипаж Якушина и Климова на этой гонке пересел на VW golf2. На первом спецучастке спортсмены привыкали к авто, ехали осторожно, не без ошибок. На втором значительно улучшились. Вторая секция прошла непросто, в середине третьего спецучастка лопнуло переднее левое колесо, с которым они все-таки доехали. Четвертый спецучасток экипаж прошел уже спокойно. Во второй день продолжили гонку в среднем режиме. Небольшие недочеты в стенограмме добавили сложностей, ошибок было не меньше. На третьей секции пару раз неудачно словили ямы. На восьмом спецучастке при очередном ударе в яму автомобиль заглох, но быстро завелся и экипаж благополучно добрался до финиша.