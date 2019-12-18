РИАМО - 18 дек. Специалисты проверили качество сливочного масла, которое реализуют на прилавках российских магазинов, и выявили всего девять наименований продукции без замечаний, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Специалисты Росконтроля проверили сливочное масло 36 брендов в ценовом диапазоне от 380 до 1290 рублей на российских прилавках и назвали лучшие марки», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Росконтроля, проверку прошли только девять образцов. Из них «традиционное» масло брендов «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», Burenka-club, «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «крестьянское» масло — «Нежинская» и «Сударыня».

При этом покупатели, отдающее предпочтение бюджетному маслу малоизвестных марок или без бренда и придуманного названия рискуют приобрести подделку.

В итоге в черный список Росконтроля за некачественную продукцию попало 23 образца сливочного масла.