РИАМО - 18 дек. Трехсторонний договор о сотрудничестве между администрацией Реутова, АО «ВПК «НПО машиностроения» и штабом местного отделения ВВПОД «Юнармия» впервые в России подписан в подмосковном муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Заключено соглашение о взаимодействии юнармейского движения городского округа, градообразующего предприятия «НПО машиностроения» и города. На базе предприятия будут созданы четыре инженерно-технических отряда – по десять детей в каждом. Кураторами по каждому направлению будут молодые инженеры, работающие на заводе. Подготовлена обширная программа взаимодействия», – говорится в сообщении.

В Реутове уже открыты специализированные инженерные классы лицея.

«Будем продолжать развивать это образовательное направление при поддержке правительства Подмосковья. Те проекты, которые мы создаем и ведем на протяжении нескольких лет, показывают свою эффективность. Детский технопарк «Изобретариум» в этом году стал лауреатом многих конкурсов и соревнований. Все это благодаря совместной работе с кураторами «НПО машиностроения». Уверен, что благодаря подписанию соглашения с «Юнармией» увеличится количество будущих специалистов, которые через несколько лет будут необходимы Реутову, Московской области и РФ», – отметил Каторов.

В юнармейском движении городского округа Реутов на данный момент состоит более 150 детей – это восемь отрядов. В среду ряды юнармейцев пополнили еще десять реутовчан, состоялась церемония присяги. Каждому новому члену военно-патриотического движения вручили знаки и удостоверения.

«Подписание этого соглашения очень важно для градообразующего предприятия. Патриотическое воспитание молодежи и наше взаимодействие будет происходить в образовательных целях и способствовать росту будущих специалистов, необходимых НПО в будущем. У нас подготовлена обширная программа взаимодействия», – отметил генеральный конструктором АО «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов.

Начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрий Чесноков подчеркнул, что соглашение о сотрудничестве юнармейцев с оборонным предприятием было подписано впервые не только в регионе, но и во всей России.

«Наше движение растет, чему я рад. Освоим инженерно-техническое направление, обкатаем этот проект, в дальнейшем рассмотрим варианты сотрудничества и в других областях», – подытожил Чесноков.