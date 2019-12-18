РИАМО – 18 дек. Страховой Дом ВСК стал лауреатом XV премии «Финансовая элита России» в номинации «Гран-при: страховая компания года», говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Премия «Финансовая элита России» проводится с 2004 года и является главной премией в сфере финансов. Деятельности компании ВСК высоко оценил экспертный и попечительский совет премии, в который входят представители государственных структур, Госдумы, различных объединений и финансовых организаций.

«ВСК успешно работает на страховом рынке более 27 лет. На сегодняшний день уже более 30 миллионов человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Компания предлагает свыше 200 решений для страхования частных и корпоративных клиентов», – отмечается в материале.

Страховой Дом ВСК ежегодно подтверждает высокие рейтинги надежности ведущих российских и международных рейтинговых агентств: ruAA – по версии «Эксперт РА» и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings, АА(RU) – по версии АКРА – и демонстрирует устойчивую динамику роста бизнеса.

Гран-при вручается победителям за лидирующие позиции по ключевым показателям в основных сферах ведения бизнеса в сочетании с максимальными рейтингами надежности. Для страховых компаний ключевыми показателями являются объем и динамика прироста взносов по добровольным видам страхования, рейтинг надежности, размер страховых резервов, наличие развитой розничной сети продаж и продуктовой линейки, а также ряд других факторов.

Победители определяются, в том числе на основе рейтингов и рэнкингов рейтингового агентства «Эксперт РА», публичных статистических данных отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также министерства финансов РФ и Банка России.

«Сегодня ВСК – это сплоченная команда профессионалов высочайшего уровня, которая каждый день добивается высоких результатов и создает для своих клиентов качественные и удобные продукты и сервисы. Страховой Дом ВСК сегодня, без сомнения, один из лидеров внедрения инноваций в страховой отрасли. ВСК – это всегда больше, чем просто страхование! Я рада быть частью этой команды и рада, заслуженному доверию, которое оказывают нам клиенты, партнеры, и, конечно, эксперты финансового рынка», – прокомментировала награду руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер.

Она также поблагодарила экспертный совет конкурса за столь высокую оценку компании и организаторов за формирование позитивного имиджа компаний и популяризацию их достижений.