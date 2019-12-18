РИАМО - 18 дек. В Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на вечер среды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение по Подмосковью действует до 21:00 среды. В этот период ветер будет особенно сильный — его порывы могут достигать 20-25 метров в секунду.

С 21:00 среды до 12:00 20 декабря в Подмосковье сохранится «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

В Москве в тот же период из-за ветра также будет действовать «желтый» уровень.